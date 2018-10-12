Прокуратура утвердила обвинительное заключение против хулиганов, напавших на полицейских в Казани

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четверых дебоширов, которые летом напали на полицейских на улице Чишмяле в Казани.

Они обвиняются по статьям «Применение насилия в отношении представителей власти», «Оскорбление представителя власти, а также «Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением в совершении тяжкого преступления», сообщили в пресс-службе ведомства.



По версии следствия, в июле четыре жителя Казани, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок на улице Чишмяле. На место прибыли сотрудники полиции. Обвиняемые отказались подчиниться и нанесли двоим полицейским несколько ударов по телу и лицу.

В результате стражи порядка получили ссадины, ушибы и кровоподтеки. Также двое фигурантов дела публично оскорбили полицейских грубыми нецензурными словами. Один из сотрудников полиции вынужден был применить табельное оружие.

В ходе следствия хулиганы свою вину признали частично. Их заключили под стражу. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Казани.

