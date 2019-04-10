Госдеп США предупредил американцев об опасности похищения в России

Государственный департамент США выпустил обновленные рекомендации для американских путешественников об опасности похищения в России.

Как сообщается на сайте ведомства, в качестве особой опасности названы бандитские группировки на Северном Кавказе, которые якобы неоднократно похищали граждан США и других иностранцев с требованием выкупа.

В целом Россия по степени опасности для американцев отнесена ко второй из четырех возможных категорий. Госдеп отмечает, что в РФ американцы задерживаются и подвергаются допросам со стороны властей, а также могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.

Ранее сообщалось, что США исключили Россию из стран, поездку в которые американским гражданам рекомендовано «пересмотреть». При этом Россию отнесли ко второй категории стран, в которых американские власти рекомендуют «проявлять повышенную осторожность».