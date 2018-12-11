США отменили рекомендацию гражданам не ездить в Россию

Соединенные Штаты исключили Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано «пересмотреть».

На сайте Госдепартамента США сказано, что теперь России находится во второй категории стран, в которых американские власти рекомендуют «проявлять повышенную осторожность».

При этом США по-прежнему не рекомендуют американцам посещать Крым и Северный Кавказ, где американским гражданам, по мнению Госдепа, угрожает реальная опасность.

В российском посольстве заявили, что с удовлетворением восприняли решение Госдепа США.

«Теперь их (американских граждан) призывают лишь «соблюдать повышенную осмотрительность» (как, например, при посещении Великобритании, Дании, Франции или Германии)», — говорится в сообщении дипмиссии.



Ранее в американском посольстве пообещали, что в 2019 году посольство и консульство США выдадут россиянам в два раза больше виз, чем российские дипломатические ведомства — американцам.