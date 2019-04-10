Минниханов предложил разработать программу для эффективного расходования энергии в бюджетной сфере

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании кабмина РТ предложил разработать специальную программу для эффективного расходования тепловой и электроэнергии в бюджетной сфере.

«Если не будем ничего делать, расходы в 4 раза только увеличатся. В течение полугода такая программа должна быть разработана и принята», — заявил Минниханов в ходе заседания, которое прошло в рамках Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности «ТЭФ–2019».

Также, по мнению президента РТ, необходимо принять программу по использованию газомоторного топлива для сферы АПК, в части пассажирских перевозок и по городскому транспорту, который занят в сфере строительства и ЖКХ, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в ходе заседания замминистра энергетики России Антон Инюцын рассказал, что на субсидирование строительства заправочных комплексов планируется выделить 3,5 млрд рублей.