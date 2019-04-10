Замминистра энергетики РФ в Казани рассказал о субсидировании строительства газовых заправок

Заместитель министра энергетики России Антон Инюцын на заседании Кабинета министров Республики Татарстан, которое состоялось на площадке «Казань ЭКСПО», рассказал о о субсидировании строительства газовых заправочных станций.

«В январе мы предложили регионам дать свои заявки на софинансирование проектов по строительству газовых заправок. И уже сейчас мы имеем заявки на текущий год на более чем 180 объектов с общим объемом заявленных инвестиций более чем 20 млрд рублей», — сказал Инюцын.

Он добавил, что на субсидирование строительства заправочных комплексов планируется выделить 3,5 млрд рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане на федеральных трассах М-7 и М-5 планируется построить семь газовых заправок.