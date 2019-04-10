Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах с 1 октября

Фото: Максим Платонов

Совет Федерации одобрил законопроект о запрете хостелов в многоквартирных домах с 1 октября.

За документ проголосовали 146 человек, против — один. Еще двое воздержались, пишет «Коммерсант».

Ранее согласительная комиссия Госдумы РФ и Совета Федерации приняла решение о дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых квартирах. За решение установить 1 октября в качестве основной даты высказалось большинство членов комиссии.

Напомним, изначально закон о запрете гостиничных услуг в жилых помещениях с 1 июля был принят Госдумой 6 марта и отклонен Советом Федерации 13 марта. В Совфеде подчеркнули, что «бизнес должен успеть подстроиться под новые условия».