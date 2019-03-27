Совфед предложил отложить вступление в силу закона о хостелах до 1 октября

Фото: Максим Платонов

Совет Федерации предложил отложить вступление в силу закона о хостелах до 1 октября.

Изначально Госдума предполагала, что закон вступит в силу 1 июля, пишет ТАСС. Однако, как сообщил сенатор Олег Мельниченко, бизнес не успеет подстроиться под новые условия.

Ранее Совет Федерации отклонил законопроект, который запрещает размещать хостелы в жилых помещениях. Члены Совфеда изначально предложили создать согласительную комиссию по данному законопроекту и перенести сроки его вступления в силу с 1 января 2020 года.