Закон о хостелах в России вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия Госдумы РФ и Совета Федерации приняла решение о дате вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых квартирах.

За решение установить 1 октября в качестве основной даты высказалось большинство членов комиссии. При этом иных предложений не поступало, передает ТАСС.

Планируется, что 4 апреля на пленарном заседании Госдумы будет рассмотрен соответствующий проект постановления.

Напомним, закон о запрете гостиничных услуг в жилых помещениях был принят Госдумой 6 марта и отклонен Советом Федерации 13 марта. В Совфеде подчеркнули, что «бизнес должен успеть подстроиться под новые условия».