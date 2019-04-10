Boeing не получила за месяц ни одного заказа на самолеты 737 впервые за семь лет

Американская компания Boeing в марте не получила ни одного заказа на самолеты семейства 737. Это произошло впервые почти за семь лет.

В марте компания поставила 11 авиалайнеров 737 MAX, тогда как в предыдущие два месяца показатель был выше более чем в два раза, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Dow Jones.

Изначально в Boeing планировали поставить более 900 самолетов семейства 737, но теперь аналитики ожидают, что их число будет составлять около 750.

Ранее сообщалось, что Boeing с середины апреля сократит производство самолетов модели 737 MAX — с 52 до 42 в месяц.