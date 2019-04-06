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Boeing сократит производство самолетов модели 737 MAX

02:34, 06.04.2019
Boeing сократит производство самолетов модели 737 MAX
Фото: commons.wikimedia.org

Американская компания Boeing с середины апреля сократит производство самолетов модели 737 MAX — с 52 до 42 в месяц.

Это связано с приостановкой поставок этих лайнеров, говорится в заявлении генндиректора Boeing Денниса Мюленбурга.

Он отметил, что компания не будет сокращать сотрудников.

Напомним, что 10 марта Boeing авиакомпании потерпел крушение. В результате погибли 157 человек. Предварительно, причиной крушения назвали проблемы с ПО нового Boeing 737. Это повлекло запрет на эксплуатацию самолетов в США, России, странах ЕС и других. Капитализация компании-производителя рухнула на более чем $40 млрд.

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