Медведев заявил, что женщины более эффективны как руководители, чем мужчины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что руководители-женщины лучше, чем руководители-мужчины. Об этом он заявил на Всероссийском открытом уроке «Профессия — руководитель».

Глава кабмина также обрадовался результатам интерактивного опроса среди участников открытого урока, согласно которым около 20% респондентов не хотят быть руководителями.

«Меня очень порадовало то, что хотя бы пятая часть не хочет быть руководителями, потому что все-таки пропорция какая-то должна быть между руководителями и теми, кто выполняет решения руководителей», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на мастер-классе для финалистов конкурса «Лидеры России» назвал самую важную черту управленца.