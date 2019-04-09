Путин заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с ОПЕК

На заседании Международного арктического форума президент РФ Владимир Путин заметил, что Россия готова и дальше работать с ОПЕК, добыча не должна останавливаться, сообщает «Российская газета».

При этом пока непонятно, каким будет решение по объемам на второе полугодие. Путин добавил, что у российских компаний есть планы по развитию новых месторождений.

Напомним, ранее сообщалось, что добыча нефти в России в 2019 году может незначительно превысить показатели 2018 года. Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что объем добытой нефти в этом году может составить 556—560 млн тонн. Он добавил, что этот прогноз не предусматривает возможность продления сделки ОПЕК+. В прошлом году добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 1,6%, до 555,837 млн тонн.



