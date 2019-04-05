Добыча нефти в России в 2019 году может превысить итог 2018 года

Добыча нефти в России в 2019 году может незначительно превысить показатели 2018 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что объем добытой нефти в этом году может составить 556—560 млн тонн. Он добавил, что этот прогноз не предусматривает возможность продления сделки ОПЕК+. В прошлом году добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 1,6%, до 555,837 млн тонн.



Также Новак сообщил, что инвестиции в нефтяную отрасль могут достигнуть 1,5 трлн рублей против 1,4 трлн рублей годом ранее, передает ТАСС.

Ранее Новак говорил, что в апреле этого года Россия намерена сохранить добычу нефти на уровне, прописанном в соглашении ОПЕК+.