Кокорин не признал обвинений в хулиганстве, Мамаев признал побои одного человека

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев частично признал обвинения следствия по делу, фигурантом которого является.



— Предварительного сговора не признаю, из 61 свидетеля нет ни одного, доказывающего этого. Следствие само говорит про неустановленное время и неустановленное место, какой сговор?



Побои Соловчуку признаю, но не из хулиганских побуждений. К Паку отношения не имею, я не участвовал в этом эпизоде. По Гайсину не признаю побоев, с учетом очных ставок у него другие повреждения по экспертизе, отличающиеся от судебных, — приводит слова Мамаева «Чемпионат».



В свою очередь, нападающий «Зенита» Александр Кокорин не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

— Не признаю обвинений в хулиганстве и не признаю побоев по потерпевшему Соловчуку, — приводит слова Кокорина из зала суда «Чемпионат».



Фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его. На предыдущем заседании, носившем закрытый характер, было решено продлить арест еще на полгода — до 25 сентября.



Адвокат Андрей Ромашов, представляющий в суде интересы Кокорина, сегодня также прокомментировал эпизоды, по которым обвиняют его подопечного.