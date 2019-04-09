Украина создала ракеты дальностью более тысячи километров
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна владеет высокоточными крылатыми ракетами дальностью более 1000 км.
По его словам, ракета нести боевой заряд весом 150 кг, пишет LIGA.net.
На данный момент военные проходят обучение для дальнейшего применения оружия.
Ранее СМИ сообщили о планах Японии создать крылатую ракету с дальностью действия 400 км. Рракету предполагается устанавливать на истребители ВВС страны. Они смогут атаковать корабли противника вне зоны досягаемости его ПВО.ПромышленностьОПКОбществоВласть
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