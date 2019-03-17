СМИ сообщили о планах Японии создать крылатую ракету с дальностью действия 400 км

Министерство обороны Японии намерено создать крылатую ракету, дальность действия которой составит 400 км.

По информации газеты Yomiuri, ракету предполагается устанавливать на истребители ВВС страны. Они смогут атаковать корабли противника вне зоны досягаемости его ПВО.



Отмечается, что развитие собственных крылатых ракет было включено в новый план обороны. Необходимость в их создании возникла в связи с растущими оборонными возможностями Китая, отмечает газета.

Используемая в настоящее время сверхзвуковая ракета ASM3 класса «воздух-земля» не обладает достаточной дальностью полета (100 км), поэтому Минобороны Японии не включило ее в план закупок на 2018 и 2019 годы. Однако она станет основой для разработки новой ракеты.

Ранее сообщалось, что Минобороны Японии намерено приступить к разработке крылатой ракеты, предназначенной для обороны отдаленных японских островов. Разработку называют японским Tomahawk.