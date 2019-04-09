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Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль

12:29, 09.04.2019
Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль при приготовлении еды. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова на Международном арктическом форуме.

По ее словам, зарегистрированный документ Роспотребнадзора уже опубликован и вступил в силу. Действовать он будет с сегодняшнего дня, передает ТАСС.

Следующим шагом станет принятие закона о питании, добавила Попова.

Напомним, ранее в России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников.

Общество
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