Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль

Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль при приготовлении еды. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова на Международном арктическом форуме.

По ее словам, зарегистрированный документ Роспотребнадзора уже опубликован и вступил в силу. Действовать он будет с сегодняшнего дня, передает ТАСС.

Следующим шагом станет принятие закона о питании, добавила Попова.

Напомним, ранее в России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников.