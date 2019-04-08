В России предложили ввести норму учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили ввести максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

По мнению представителей ОНФ, сегодня подросткам не хватает времени на изучение всего, что предлагает учебная программа. По причине этого школьникам приходится заниматься во внеурочное время. То есть дополнительная часть обучения превращается в продолжение обязательных уроков, передает RT.

Уточняется, что «рабочее время» ученика начальной школы составляет 47 часов в неделю, что на 7 часов больше, чем у взрослых. Данный факт сказывается на здоровье детей, заключают эксперты.

Соответствующая инициатива направлена в Роспотребнадзор.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили создать ведомство по контролю за школьной едой.