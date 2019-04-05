Путин ознакомился с исследованием о неспособности 35% россиян купить себе обувь

Президент России Владимир Путин ознакомился с исследованием Росстата об условиях жизни россиян. В нем говорилось, в частности, что более 35% семей в стране не могут позволить себе по одной паре обуви на сезон для каждого члена семьи.

В Кремле также ознакомились с разъяснениями Росстата о методике исследования и о том, что такие изыскания проводились и раньше.

«Но я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, по которым проводится это научное или социологическое изыскание. Почему именно обувь? Видимо, это какой-то говорящий параметр», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он рекомендовал не рассматривать этот критерий буквально и относить исследование к разряду академических.

В Росстате также отмечали, что опрос должен рассматриваться в сравнении с данными за предыдущие годы.