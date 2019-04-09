Хабиров прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Авангарда»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал хоккеистов уфимской команды «Салават Юлаев» «настоящими мужчинами». Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Руководитель региона заявил, что матч с «Авангардом» в полуфинале Кубка Гагарина стал «самым безумным поединком в истории нашего хоккея». По его словам, игроки «Салавата Юлаева» показали, «что не стоит опускать руки и отчаиваться, даже если тебя списали со счетов».

«В них уже не верили даже самые отчаянные фанаты, но сквозь пот, кровь, а иногда и через кулачные бои они вырвали бронзовые медали для команды и для всей Башкирии, которая сходит в эти дни с ума по хоккею. Лично для меня — это очень здорово и важно», — отметил Хабиров.

Он добавил, что через такие игры «формируется что-то большое и общее для всех нас, башкортостанцев».

Напомним, «Салават Юлаев» уступил «Авангарду» со счетом 0:1.