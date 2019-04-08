«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» со счетом 0:1

Матч между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» завершился со счетом 1:0, уфимская команда уступила омским хоккеистам.

Эта игра установила рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ, она продлилась 100 минут. Встреча проходила в Уфе и завершилась в третьем овертайме. Победную шайбу на 109-й минуте забросил Алексей Бондарев. «Авангард» впервые с 2012 года вышел в финал Кубка Гагарина. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ «Авангард» одержал три победы в очных встречах с «Салаватом Юлаевым».

Напомним, ранее «Салават Юлаев» из Уфы обыграл «Авангард» в матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ со счетом 3:2.



