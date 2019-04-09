Башкирия примет участие в проекте по созданию аудиозаписи, на которой жители страны прочтут имена жертв блокады Ленинграда

В Петербурге к 75-летию Победы создадут аудиофайл с записями, на которых жители России, а также других стран, прочитают имена ленинградцев, погибших в блокаду, сообщает ТАСС.

Работа над проектом уже началась. Отклики о желании присоединиться к акции уже поступили из разных регионов, среди них — Башкирия.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Параде Победы в Нижнем Новгороде примут участие оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и модернизированные танки Т-72Б3. Колонна бронетехники за несколько дней смогла преодолеть более 150 км и прибыла на сборный пункт в Нижний Новгород.



