Ракетный комплекс «Искандер-М» прибыл в Нижний Новгород для участия в Параде Победы

9 мая в Параде Победы в Нижнем Новгороде примут участие оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и модернизированные танки Т-72Б3, сообщает ТАСС.

Колонна бронетехники за несколько дней смогла преодолеть более 150 км и, в результате, прибыла на сборный пункт в Нижний Новгород.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре на аэродроме Кряж провели первую репетицию военного парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). Начались тренировки пеших колонн, в которых пройдут более 1,8 тысячи военнослужащих ЦВО и сотрудников правоохранительных органов. Совместные тренировки пешей и механизированной колонн стартуют с 16 апреля.



