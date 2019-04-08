Путин рассказал о работе по упрощению визового режима между Россией и Турцией
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал, что в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей.
«Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей», — цитирует президента России ТАСС.
Путин подчеркнул, что в прошлом году Россия заняла первое место по числу иностранных туристов в Турции. Страну посетили около 6 млн россиян.
Президент России также добавил, что переход на полностью безвизовый режим между странами будет зависеть от ситуации в регионе, в том числе в Сирии.
Напомним, что сегодня в Кремле прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения. В частности, речь шла о торгово-экономическом взаимодействии, создании газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».ОбществоВласть
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