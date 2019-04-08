В Кремле начались переговоры президентов России и Турции

Сегодня в Кремле стартовали переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Они проходят в рамках восьмого заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

Предполагается, что темой беседы лидеров России и Турции станут двусторонние отношения. В частности, речь будет идти о торгово-экономическом взаимодействии, создании газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Кроме того, в рамках беседы Путина и Эрдогана будет обсуждаться контракт на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также вопросы сирийского урегулирования, передает «РИА Новости».

В январе президент РТ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что сухопутный участок «Турецкого потока» будет готов до конца нынешнего года.

