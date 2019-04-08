Мосгорсуд оставил Рауфа Арашукова под арестом

Мосгорсуд признал законным продление ареста временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову.

В ответ на решение суда Арашуков заявил, что «выучил уже эту бумажку, которую зачитал следователь», пишет «РИА Новости».

«Можно было хоть один куплет добавить. Ну такого беспредела не может быть, одно и то же говорят со дня задержания», — сказал он.

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

12 марта Басманный суд Москвы вынес постановление о временном отстранении Рауфа Арашукова от должности сенатора. 26 марта Басманный суд Москвы продлил ему арест до 30 июня.