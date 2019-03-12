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Суд временно отстранил сенатора Арашукова от должности

17:44, 12.03.2019
Суд временно отстранил сенатора Арашукова от должности
Фото: council.gov.ru

Сегодня Басманный суд Москвы вынес постановление о временном отстранении Рауфа Арашукова от должности сенатора.

Источник ТАСС в верхней палате парламента рассказал, что постановление суда поступило в Совфед.

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В тот же день по данному делу в Санкт-Петербурге был задержан и его отец — Рауль Арашуков. По версии следствия, он является создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». К настоящему моменту арестованы десять фигурантов дела.

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