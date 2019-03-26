Суд продлил арест временно отстраненному сенатору от КЧР Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы продлил до 30 июня арест временно отстраненному от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. Об этом пишет ТАСС

На заседании он заявил, что свидетели, давшие показания против него, получили 65 млн рублей.

«По заказным каким-то делам сенатор становится убийцей, чисто заказное дело в отношении меня», — сказал Арашуков.

Также на заседании стало известно, что Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу, где проверят на вменяемость

Напомним, что сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Тогда же был задержан и его отец — Рауль Арашуков. По версии следствия, он является создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

12 марта Басманный суд Москвы вынес постановление о временном отстранении Рауфа Арашукова от должности сенатора.