Василия Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани, панихида пройдет в Государственной филармонии

Фото: Максим Платонов

Бывшего вице-президента Татарстана Василия Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани.

Гражданская панихида пройдет 10 апреля в Государственной филармонии, начало — в 10.00 пишет «Татар-информ» со ссылкой на официального представителя Казанского Кремля Лилию Галимову.

Сегодня стало известно о кончине Василия Лихачева, занимавшего пост вице-президента Татарстана, возглавлявшего парламент РТ. Кроме того, он был представителем РФ в в Европейском сообществе в Брюсселе, а с 2016 по 2018 год входил в ЦИК РФ.

Прощание с Лихачевым состоится в Москве завтра, 9 апреля.