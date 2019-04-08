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Василия Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани, панихида пройдет в Государственной филармонии

15:10, 08.04.2019
Василия Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани, панихида пройдет в Государственной филармонии
Фото: Максим Платонов

Бывшего вице-президента Татарстана Василия Лихачева похоронят на Арском кладбище в Казани.

Гражданская панихида пройдет 10 апреля в Государственной филармонии, начало — в 10.00 пишет «Татар-информ» со ссылкой на официального представителя Казанского Кремля Лилию Галимову.

Сегодня стало известно о кончине Василия Лихачева, занимавшего пост вице-президента Татарстана, возглавлявшего парламент РТ. Кроме того, он был представителем РФ в в Европейском сообществе в Брюсселе, а с 2016 по 2018 год входил в ЦИК РФ.

Прощание с Лихачевым состоится в Москве завтра, 9 апреля.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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