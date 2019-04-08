Прощание с Василием Лихачевым пройдет завтра в Москве

Фото: Максим Платонов

Прощание с экс-председателем Госсовета Татарстана, бывшим вице-президентом РТ Василием Лихачевым состоится в Москве завтра, 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба полпредства РТ в РФ, прощание начнется в 11.00 в траурном зале Центральной клинической больницы (ул. Маршала Тимошенко, 25). Центральная клиническая больница (траурный зал).

Похоронят Лихачева в Казани.

Сегодня стало известно о кончине Василия Лихачева, занимавшего пост вице-президента Татарстана, возглавлявшего парламент РТ. Кроме того, он был представителем РФ в в Европейском сообществе в Брюсселе, а с 2016 по 2018 год входил в ЦИК РФ.