У российских чиновников стали чаще находить иностранные финансовые инструменты

Начальник управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий сообщил. что в России стали чаще выявлять наличие иностранных финансовых инструментов у чиновников.

Он не уточнил количество выявленных фактов, но привел один пример. Так, у одного из региональных депутатов был счет на Сейшельских островах, пишет ТАСС.

«Этот факт выявлен Национальным центральным бюро (НЦБ) Интерпола (МВД России)», — уточнил Русецкий.

Ранее сообщалось. что в течение 2018 года к ответственности за коррупционные нарушения в Татарстане привлекли 421 чиновника.

В целом по итогам 2018 года в России уволили 1 303 чиновника, уличенных в коррупционных нарушениях. По сравнению с предыдущим годом эта цифра выросла на 4,1%.