В 2018 году в Татарстане к ответственности за коррупционные нарушения привлекли более 400 чиновников

Итоги антикоррупционных проверок, проведенных в 2018 году в Бугульминском, Елабужском и Новошешминском районах Республики Татарстан, подводят сегодня в казанском Кремле на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством президента РТ Рустама Минниханова.



Как сообщил «Реальному времени» перед началом заседания главный советник управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Маратканов, в ходе проверок подтвердились жалобы населения на коррупцию в области организации питания в образовательных и медицинских учреждениях в Елабужском и Бугульминском районах. В частности, по словам Маратканова, проверки показали, что для питания детей и пациентов больниц закупались продукты не соответствующего условиям тендера качества, а по отдельным позициям якобы закупленные продукты в реальности не поставлялись. Всего, по его словам, в течение 2018 года к ответственности за коррупционные нарушения в Татарстане привлекли 421 чиновника.

Напомним, ранее в Общественной палате Татарстана провели горячую линию по вопросам противодействия коррупции в здравоохранении.