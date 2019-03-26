За год в России уволили за коррупцию более 1,3 тысячи чиновников

По итогам 2018 года в России уволили 1 303 чиновника, уличенных в коррупционных нарушениях. По сравнению с предыдущим годом эта цифра выросла на 4,1%.

Как отметили в Генпрокуратуре РФ, в 2017 году число уволенных за коррупцию чиновников составляло 1 251 человек.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что основанием служат такие грубые нарушения, как сокрытие данных о доходах, игнорирование конфликта интересов и предпринимательская деятельность, передает «Интерфакс».

Например, по результатам рассмотрения представления Генпрокуратуры России в связи с утратой доверия освобожден от должности заместитель руководителя УФАС России по Санкт-Петербургу.

«В справках о своих доходах за последние несколько лет он не отражал сведения о наличии в собственности долей участия в коммерческих организациях, а также получение дохода от данных организаций в размере более 10 млн рублей», — подчеркивается в сообщении.