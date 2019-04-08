В Казани выставили на продажу модель галеры Екатерины II за 500 тысяч рублей

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Жительница Казани разместила объявление о продаже копии галеры «Тверь», на которой Екатерина II совершила путешествие по Волге. За нее просят 500 тыс. рублей.

Согласно объявлению, размещенному на одном из сайтов, копия галеры выполнена вручную, есть только один экземпляр.

Ранее в Казани выставили на продажу монету с изображением Екатерины II. За раритет просили 1 млн рублей. Номинал монеты составляет 1 рубль, сама она 1766 года выпуска.