Новости общества

15:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани выставили на продажу модель галеры Екатерины II за 500 тысяч рублей

14:14, 08.04.2019
В Казани выставили на продажу модель галеры Екатерины II за 500 тысяч рублей
Фото: скриншот

Жительница Казани разместила объявление о продаже копии галеры «Тверь», на которой Екатерина II совершила путешествие по Волге. За нее просят 500 тыс. рублей.

Согласно объявлению, размещенному на одном из сайтов, копия галеры выполнена вручную, есть только один экземпляр.

Ранее в Казани выставили на продажу монету с изображением Екатерины II. За раритет просили 1 млн рублей. Номинал монеты составляет 1 рубль, сама она 1766 года выпуска.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров