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В Казани продают монету с Екатериной II 1766 года за 1 млн рублей

13:34, 07.09.2018 1
В Казани продают монету с Екатериной II 1766 года за 1 млн рублей
Фото: скриншот

В Казани выставили на продажу монету с изображением Екатерины Великой. За раритет просят 1 млн рублей. При этом стоимость реликвии не итоговая.

Согласно объявлению, выставленному на «Юле», номинал монеты составляет 1 рубль года выпуска 1766-го.

Отметим, на аукционах аналогичные монеты стоят до 65 тыс. рублей. На Avito ее можно купить за 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Банк России выпустит памятную монету к 100-летию образования ТАССР.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:41
    Из Китая, там стоит 98 рублей))
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