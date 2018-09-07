В Казани продают монету с Екатериной II 1766 года за 1 млн рублей

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В Казани выставили на продажу монету с изображением Екатерины Великой. За раритет просят 1 млн рублей. При этом стоимость реликвии не итоговая.

Согласно объявлению, выставленному на «Юле», номинал монеты составляет 1 рубль года выпуска 1766-го.

Отметим, на аукционах аналогичные монеты стоят до 65 тыс. рублей. На Avito ее можно купить за 30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Банк России выпустит памятную монету к 100-летию образования ТАССР.