Главой «Росгеологии» стал Сергей Горьков

Главой «Росгеологии» стал Сергей Горьков. Коллективу компании его сегодня представил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Ранее Горьков был заместителем министра экономического развития России, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Ранее гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов был отправлен в отставку после проверки. Временно исполняющим обязанности гендиректора «Росгеологии» стал первый замглавы — руководитель производственного блока Сергей Сучков. Уход Панова с поста произошел на фоне скандала с экс-замглавы «Росгеологии» Русланом Горрингом.