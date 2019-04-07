Замглавы ФСИН заявил, что в СИЗО останутся занятия йогой

Решение приостановить занятия йогой в СИЗО было принято после обращения сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру, заявлялось, что якобы эти практики ведут к мужеложству.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что занятия йогой останутся, сообщает радио «Говорит Москва». Он отметил, что на неделе все имеющиеся вопросы будут урегулированы. Пока подобные эксперименты проводились только на базе двух СИЗО, но есть предпосылки, чтобы затем распространить их на другие учреждения. Максименко добавил, что, кроме йоги, в СИЗО будут вводить дыхательную гимнастику цигун.

Напомним, ранее ФСИН России сообщила, что в 2018 году заключенные стали чаще высказывать угрозы и оскорблять сотрудников УИС, а также нападать на них.