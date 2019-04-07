Tesla за сотни млн евро согласилась взять на себя часть вредных выбросов Fiat Chrysler

Компания Fiat Chrysler готовится к вступлению в силу более строгих требований к уровню вредных выбросов автомобилей в Европе, сообщает «Коммерсантъ».

Компания воспользовалась возможностью снизить свои показатели выхлопов. Она заключила соответствующее соглашение с производителем электромобилей Tesla. Соглашение подразумевает создание открытого пула, в котором выбросы автомобилей двух компаний будут оценивать в совокупности. Таким образом, средний показатель у Fiat Chrysler должен быть ниже предельного уровня. Отмечается, что сделка могла обойтись Fiat Chrysler в несколько сотен млн евро.

Напомним, ранее американская компания Tesla представила в Лос-Анджелесе электрический кроссовер Model Y. Машина будет представлена в четырех комплектациях. Максимальная скорость составит от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости о модификации, сообщил на презентации глава Tesla Илон Маск.



