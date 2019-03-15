Tesla представила новый электромобиль Model Y
Американская компания Tesla представила в Лос-Анджелесе электрический кроссовер Model Y.
Машина будет представлена в четырех комплектациях. Максимальная скорость составит от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости о модификации, сообщил на презентации глава Tesla Илон Маск.
Без подзарядки кроссовер может проехать свыше 480 км и за 3,5 секунды развить скорость 96 км/ч, пишет ТАСС.
Массовый выпуск Model Y начнется осенью 2020 года. С 2021 года электрокары будут производить и в упрощенной комплектации. Они смогут проезжать без подзарядки только 370 км и будут стоить $39 тыс.
Ранее Tesla объявила о закрытии значительной части розничных магазинов.ПромышленностьМашиностроение
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