Стреляющий дровами российский танк попал на видео
Под Санкт-Петербургом российский танк Т-80 устроил стрельбу дровами. Видео публикует телеканал «Звезда».
Выстрел был сделан для того, чтобы проверить надежность обновленной пушки. Военные залили в дуло боевой машины воду для предотвращения возгорания ствола.
На кадрах видно, как после выстрела полено было разорвано в щепки.
Напомним, СМИ опубликовали видео запуска противокорабельных ракет «Москит».
Справка
Т-80 — боевая машина, основной танк, производившийся в СССР и Российской Федерации. Танк с единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении армии СССР, затем России с 1976 года.
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