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Стреляющий дровами российский танк попал на видео

00:24, 08.04.2019
Стреляющий дровами российский танк попал на видео
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Под Санкт-Петербургом российский танк Т-80 устроил стрельбу дровами. Видео публикует телеканал «Звезда».

Выстрел был сделан для того, чтобы проверить надежность обновленной пушки. Военные залили в дуло боевой машины воду для предотвращения возгорания ствола.

На кадрах видно, как после выстрела полено было разорвано в щепки.

Напомним, СМИ опубликовали видео запуска противокорабельных ракет «Москит».

Справка

Т-80 — боевая машина, основной танк, производившийся в СССР и Российской Федерации. Танк с единой газотурбинной силовой установкой. Первый в мире основной танк со встроенной противоснарядной динамической защитой. На вооружении армии СССР, затем России с 1976 года.

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