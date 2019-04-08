Стреляющий дровами российский танк попал на видео

Под Санкт-Петербургом российский танк Т-80 устроил стрельбу дровами. Видео публикует телеканал «Звезда».

Выстрел был сделан для того, чтобы проверить надежность обновленной пушки. Военные залили в дуло боевой машины воду для предотвращения возгорания ствола.

На кадрах видно, как после выстрела полено было разорвано в щепки.

Напомним, СМИ опубликовали видео запуска противокорабельных ракет «Москит».