СМИ опубликовали видео запуска противокорабельных ракет «Москит»

В Черном море состоялись учения с участием российских кораблей «Ивановец» и «Р-60». Видео публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как экипаж готовится к стрельбам, а также снят момент запуска ракет. Удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль наносились противокорабельными ракетами «Москит».

Учения завершились успешным поражением целей, состоящим из двух щитов-мишеней, которые имитировали отряд кораблей «противника».

Напомним, ранее в России завершились испытания современного зенитно-ракетного комплекса «Сосна».

