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СМИ опубликовали видео запуска противокорабельных ракет «Москит»

08:21, 05.04.2019
СМИ опубликовали видео запуска противокорабельных ракет «Москит»
Фото: стоп-кадр - tvzvezda.ru

В Черном море состоялись учения с участием российских кораблей «Ивановец» и «Р-60». Видео публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как экипаж готовится к стрельбам, а также снят момент запуска ракет. Удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль наносились противокорабельными ракетами «Москит».

Учения завершились успешным поражением целей, состоящим из двух щитов-мишеней, которые имитировали отряд кораблей «противника».

Напомним, ранее в России завершились испытания современного зенитно-ракетного комплекса «Сосна».

Справка

«Москит» — сверхзвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой. Она относится к классу легких противокорабельных ракет. Стоит отметить, что «Москит» является единственной в мире ракетой, скорость полета которой на малых высотах превышает два маха. Ее дальность стрельбы — от 10 до 120 километров, при высотном профиле ракета способна ударить на расстоянии в 250 километров.

ПромышленностьОПК
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