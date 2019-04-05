СМИ опубликовали видео запуска противокорабельных ракет «Москит»
В Черном море состоялись учения с участием российских кораблей «Ивановец» и «Р-60». Видео публикует телеканал «Звезда».
На кадрах видно, как экипаж готовится к стрельбам, а также снят момент запуска ракет. Удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль наносились противокорабельными ракетами «Москит».
Учения завершились успешным поражением целей, состоящим из двух щитов-мишеней, которые имитировали отряд кораблей «противника».
Напомним, ранее в России завершились испытания современного зенитно-ракетного комплекса «Сосна».
Справка
«Москит» — сверхзвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой. Она относится к классу легких противокорабельных ракет. Стоит отметить, что «Москит» является единственной в мире ракетой, скорость полета которой на малых высотах превышает два маха. Ее дальность стрельбы — от 10 до 120 километров, при высотном профиле ракета способна ударить на расстоянии в 250 километров.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым