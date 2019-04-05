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В трех районах Татарстана низководные мосты могут оказаться под водой

19:59, 05.04.2019
В трех районах Татарстана низководные мосты могут оказаться под водой
Фото: 16.mchs.gov.ru

МЧС РТ предупреждает, что в Новошешминском, Буинском и Нурлатском районах низководные мосты могут оказаться подтопленными. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Отмечается, что прибыль воды на большинстве рек Татарстана не превышает среднемноголетних значений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оренбургской области закрыли семь автомобильных мостов из-за весеннего половодья. В Главном управлении дорожного хозяйства области рассказали, что мосты закрыты в шести районах. Для доступа к населенным пунктам организованы объезды. По одному направлению работает катерная переправа, передает «Интерфакс». Региональное ГУ МЧС сообщает о подтоплении низководных мостов в Александровском и Красногвардейском районах области в результате повышения уровня воды на малых реках.


Общество Татарстан
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