Эксперты выяснили, какие авиабилеты подорожают в апреле

В апреле ожидается серьезный рост цен на авиаперелеты. Об этом сообщает сервис Skyscanner.

Эксперты проанализировали динамику стоимости перелетов по самым популярным у россиян направлениям на майские праздники из России туда-обратно при бронировании в марте и апреле.

Выяснилось, что, если не ждать апреля, можно сэкономить примерно четверть цены на билетах в Сочи (26%), где ожидается повышение на 2 тысячи рублей. На 22% подорожают билеты в Симферополь: с 11,7 тысячи до 14,3 тысячи рублей. Перелет в Стамбул и обратно в среднем в марте стоит 16,3 тысячи рублей. В апреле придется заплатить на 20% больше — 19,7 тысячи рублей.

Также подорожание ожидается от 18% до 10% на билеты в Барселону, Рим, Тбилиси, Санкт-Петербург, Париж и Москву, пишет «РИА Новости».

Среди направлений, которые практически не подорожают в апреле, — Минеральные Воды, Братислава, Омск и Ницца.

Напомним, ранее эксперты назвали самые посещаемые российскими туристами страны.