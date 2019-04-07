Минздрав РФ дал рекомендации, как увеличить продолжительность жизни

Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые влияют на продолжительность жизни человека.

По информации ведомства, среди основных факторов риска — курение, избыточная масса тела, неумеренное потребление алкоголя и низкая физическая активность. Подчеркивается, что человек может их контролировать сам для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.

В Минздраве также советуют чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более трех яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть ежедневно 500 граммов овощей и фруктов.

Для укрепления сердечной и дыхательной системы детям и подросткам эксперты советуют совершать физические нагрузки в течение одного часа каждый день, а взрослым достаточно 2,5 часа в неделю.

Напомним, ранее Минздрав поддержал законопроект о создании вытрезвителей в России.