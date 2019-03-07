Минздрав поддержал законопроект о создании вытрезвителей в России

Минздрав РФ поддержал законопроект о создании вытрезвителей на территории России. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

По его словам, ведомство готово принять активное участие в проработке документа в случае необходимости.

«Мы поддерживаем законопроект и готовы участвовать в его доработке», — цитирует Салагай ТАСС.

При этом он привел статистику, согласно которой за 2018 год в медицинские учреждения страны было доставлено около 680 тысяч лиц в состоянии алкогольного опьянения, которые нуждались в квалифицированной медпомощи.

Стоит отметить, что вытрезвители перестали существовать на федеральном уровне с 2011 года. О возрождении системы вытрезвителей в правительстве РФ говорят уже несколько лет. Часть подобных учреждений сохранилась. Так, вытрезвители существуют в Татарстане.

В настоящий момент депутатами РФ совместно с членами Совета Федерации разрабатывается законопроект о внесении изменений в закон «О полиции», который позволит сотрудникам МВД доставлять пьяных граждан в вытрезвители.

Ранее эксперты назвали пятерку самых пьющих регионов России в 2018 году.