Отравившийся в Эймсбери британец заявил о желании встретиться с Путиным

Британец Чарльз Роули, отравившийся летом прошлого года в Эймсбери веществом, которая местная полиция называет «Новичком», встретился в российской дипмиссии с послом Александром Яковенко.

На встрече с Роули посол отверг все обвинения в адрес России, при этом добавив, что за данным поступком может стоять другие страны, среди которых США и Чехия, который сейчас производят «Новичок».

«Я рад, что встретился, я узнал много нового из того, чего не знал ранее. Но я по-прежнему считаю, что атаку совершила Россия», — цитирует Роули газета Sunday Mirror.

Также британец попросил Яковенко организовать ему личную встречу с презентом России Владимиром Путиным. Посол заверил, что передаст просьбу в Москву.

Напомним, два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Полиция заявила об отравлении «Новичком». Позднее гражданка Великобритании Дон Стерджес после отравления нервно-паралитическим веществом скончалась, ее друг Чарльз Роули выжил.