Президент «Краснодара» прокомментировал расторжение контракта с Мамаевым
Президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал скандал с участием полузащитника Павла Мамаева.
По его словам, руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на подобный резонансный инцидент. Также он подчеркнул, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительную ответственность.
«Когда их [футболистов] фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то ведите другую жизнь», — отметил Галицкий в интервью на YouTube Елизавете Осетинской.
Кроме того, президент «Краснодара» добавил, что не желает Мамаеву зла, а хочет, «чтобы для него все побыстрее закончилось».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по поводу расторжения контракта с Мамаевым.
Напомним, суд продлил арест Александру Кокорину и Павку Мамаеву на полгода — до 25 сентября.СпортФутбол
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