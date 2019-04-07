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Президент «Краснодара» прокомментировал расторжение контракта с Мамаевым

06:24, 07.04.2019
Президент «Краснодара» прокомментировал расторжение контракта с Мамаевым
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал скандал с участием полузащитника Павла Мамаева.

По его словам, руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на подобный резонансный инцидент. Также он подчеркнул, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительную ответственность.

«Когда их [футболистов] фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то ведите другую жизнь», — отметил Галицкий в интервью на YouTube Елизавете Осетинской.

Кроме того, президент «Краснодара» добавил, что не желает Мамаеву зла, а хочет, «чтобы для него все побыстрее закончилось».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по поводу расторжения контракта с Мамаевым.

Напомним, суд продлил арест Александру Кокорину и Павку Мамаеву на полгода — до 25 сентября.

СпортФутбол
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