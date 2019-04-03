Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву на полгода, до 25 сентября

Пресненский суд Москвы продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого до 25 сентября.

Первое заседание по существу назначено на 9 апреля, пишет «Коммерсант».



Напомним, что Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. С того же месяца все четверо находятся в СИЗО.

На прошлой неделе была отклонена жалоба со стороны защиты нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ не принял жалобу футболиста из-за нарушения правил ее подачи и оформления. Адвокаты футболиста заявили, что ему необходима реабилитация из-за травмы колена.