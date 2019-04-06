На немецком телеканале заявили о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий телеканала ZDF Клаус Клебер в эфире выпуска новостей заявил, что Россия вторглась в Эстонию, сообщает «РИА-Новости».

Он выступил со словами, что американская армия совместно с немецкими и европейскими союзниками направляется к Эстонии, чтобы изгнать подразделения российских вооруженных сил. Со слов ведущего, последние вошли туда так же, как и несколько лет назад в Крым. Только после этого ведущий сказал, что это неправда. «Просто образ. Однако вполне реалистичный», — считает он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Эстонии подало в отставку в связи с формированием нового кабинета министров.



