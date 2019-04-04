Правительство Эстонии ушло в отставку

Правительство Эстонии подало в отставку в связи с формированием нового кабинета министров.

В Коммуникационном бюро кабинета министров рассказали, что правительство уходит в отставку после того, как новый состав парламента ( Рийгикогу) собирается на первое заседание.

При этом министры продолжают исполнять свои обязанности до вступления в должность нового правительства, передает ТАСС.

Напомним, что 3 марта состоялись выборы в парламент Эстонии, которые завершились победой Реформистской партии, набравшей 28,8% голосов. Далее следуют Центристская партия, получившая 23% голосов и Консервативная народная партия (EKRE) — 17,8%.

В конце марта стало известно, что президент Эстонии посетит Россию впервые с 2011 года. Керсти Кальюлайд приедет на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики в Москве.